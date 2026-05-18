N26 überrascht mit neuem Flexible Cash Fund
Die Bank N26 führt den Flexible Cash Fund als neues Anlageprodukt für flexible Investments ein.
Das Angebot richtet sich an Kundinnen und Kunden mit Fokus auf einfache Geldanlage und begrenztes Risiko. N26 erweitert damit sein Investmentangebot um einen Geldmarktfonds und ergänzt Aktien, ETFs und Krypto. Die Nutzung erfolgt direkt in der App zur breiteren Diversifikation.
Zu den wichtigsten Produktmerkmalen zählen laut N26:
- Variable, marktgerechte Renditechancen mit einer durchschnittlichen Zielrendite von bis zu 2,1 %* p.a.
- Niedrige Einstiegshürde: Einzahlungen sind bereits ab 1 Euro möglich
- Hohe Flexibilität: Ein- und Auszahlungen können jederzeit ohne Transaktionsgebühren oder Einschränkungen vorgenommen werden
- Diversifizierter Zugang zu kurzfristigen, hochwertigen Geldmarktinstrumenten
- Transparente Darstellung des Portfolios und der Wertentwicklung in der App
Flexible Geldanlage in der N26 App
Der Fonds investiert in kurzfristige Geldmarktinstrumente und wird von Fidelity International verwaltet. Zielrendite bis zu 2,1 Prozent jährlich, Einstieg ab 1 Euro und jederzeitige Ein- und Auszahlungen ohne Gebühren.
Trotz Risikorating 1 von 7 besteht kein Kapitalschutz, die Rendite ist variabel und Rückzahlungen können bis zu zwei Geschäftstage dauern. Das Angebot gilt in mehreren europäischen Ländern für Metal-Kundinnen und -Kunden.
Ich sehe das Produkt als praktische Ergänzung für kurzfristige Anlagen, wobei die Risiken trotz niedriger Einstufung beachtet werden sollten.
Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich und im Depot-Vergleich.
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