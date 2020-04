Nokia 6.2: Update auf Android 10 gestartet

HMD Global hat bekannt gegeben, dass ab sofort auch das Mittelklasse-Smartphone Nokia 6.2 eine Aktualisierung auf Android 10 erhält. Seit dem heutigen Tag wird die aktuelle Android-Version in vielen Ländern als OTA-Update verteilt – deutsche Nutzer müssen sich allerdings noch weiter gedulden.

Trotz Corona-Krise veröffentlicht HMD Global ein Update nach dem anderen für die eigenen Smartphones. Diesmal ist das Mittelklasse-Modell Nokia 6.2 an der Reihe, welches ab sofort auf Android 10 aktualisiert wird. Damit kommen Neuerungen wie der systemweite Dark Mode, die Smart Replies und eine überarbeitete Gestensteuerung auf das Smartphone. Ebenfalls dürfte wohl der aktuelle Sicherheitspatch aus dem Monat April mit an Bord sein.

Die neue Firmware auf Basis von Android 10 wird als OTA-Update in 38 Ländern verteilt – Deutschland zählt allerdings leider noch nicht dazu. Denn wie so oft erscheint die Aktualisierung in mehreren Wellen, um die Folgen möglicher Bugs in Grenzen zu halten und die Server nicht zu überlasten.

Deutsche Nutzer werden wohl in der zweiten Welle an der Reihe sein. Bis diese startet, wird aber auch nicht mehr allzu viel Zeit vergehen. Schon am 3. Mai sollen alle Geräte der ersten Welle aktualisiert sein, kurz darauf dürfte dann auch der Rollout für die zweite Welle beginnen.

