Mein Tipp der Woche: Zelda Ocarina of Time

Diese Woche ist mein Tipp der Woche natürlich das Remake von Zelda Ocarina of Time, was seit Donnerstag exklusiv für die Switch 2 erhältlich ist. Es ist ein Remake von einem der „besten Spiele aller Zeiten“, auch wenn sowas für mich nicht viel zu sagen hat, denn Spiele sind subjektiv. Aber ich bin, wie viele wissen, Zelda-Fan.

Ocarina of Time ist aber nicht nur eines der besten Spiele der Reihe, für mich ist es vor allem genau das, was ich mir seit Jahren mal wieder gewünscht habe. Es ist kein weiteres Open-World-Spiel, es ist das klassische Zelda-Prinip mit Dungeons.

Meine Erinnerungen an das Original sind noch da, aber es ist sehr lange her, dass ich es gespielt habe, es fühlt sich an vielen Stellen also überraschend neu an. Was ich aber gehofft habe. Leider nicht komplett neu, aber nach BotW und TotK (und Echoes of Wisdom) genieße ich den alten Zelda-Stil mit neuer Grafik gerade sehr.

Von mir aus kann da auch wieder eine offene Welt kommen, aber Dungeons sind das, was mir immer sehr gut bei Zelda gefallen hat, und genau damit werde ich jetzt meine Freude haben. Schönes Spiel, auch wenn ich mich an die Optik von einigen Charakteren (wie Link selbst) gewöhnen musste, kann ich wärmstens empfehlen.

Damit hat die Nintendo Switch 2 für mich jetzt übriges nicht nur ein paar Spiele, die ich gut finde und die man mitnehmen kann, sie hat für mich endlich einen zweiten Blockbuster (nach Donkey Kong Bananza), der den Kauf rechtfertigt. Über ein Jahr nach Release immer noch nicht viel, aber jetzt lohnt sich das Upgrade schon mehr.

Was ist „Mein Tipp der Woche“?

Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt“, mit dem ich mich gerade aktiv beschäftige und welches ich hier empfehlen möchte.

Das kann eine Serie sein, das kann ein Video bei YouTube sein, das kann ein Spiel sein, ein Kopfhörer, ein Auto, ein Armband, eine Aktivität, eine App, alles. Und es muss nicht aktuell sein, manchmal werde ich sogar sehr alte Dinge empfehlen.

Hier geht es zur letzten Ausgabe.

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