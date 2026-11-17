George Clooney bestätigte schon 2025, dass wir „Oceans 14“ sehen werden und man die Reihe nach knapp zwei Jahrzehnten wieder aufleben lassen möchte (also das Original, denn 2018 gab es einen Ableger mit weiblichen Charakteren).

Eigentlich sollten die Dreharbeiten in diesem Jahr starten, doch nach der Meldung wurde es ruhig. Diese Woche hat Brad Bitt dann offiziell bei Variety verlauten lassen, dass man „Ende 2027“ mit den Dreharbeiten für „Oceans 14“ starten wird.

Details zum neuen Film gibt es noch keine, aber dieser dürfte dann Ende 2028 in die Kinos kommen. Ich weiß aber nicht, ob so ein Comeback mit dem Cast von damals eine gute Idee ist, viele sind jetzt über 60 und da kann so eine Neuauflage schnell lächerlich wirken. Aber mal schauen, wie man sich „Oceans 14“ vorstellt.

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