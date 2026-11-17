BMW bringt den kommenden M3 als Elektroauto und als Verbrenner auf den Markt und nutzt für den ersten Elektro-M3 den ganz neuen i3 (elektrischer 3er) als Basis. Man warb immer wieder mit einem tollen Sportwagen, nannte aber keine Details.

BMW M3 kommt mit vier Motoren

Diese Woche durften erste Medien den neuen BMW M3 für 2027 fahren und von offizieller Seite gab es endlich ein paar Details. So kommt der BMW M3 auf 838 PS in der vollelektrischen Version und wird auf vier Elektromotoren zugreifen können.

Diese Leistung (1.200 Nm) gibt es wohl immer und nicht nur mit Launch Control, da soll noch etwas mehr Leistung für ein paar Sekunden möglich sein. Wichtig war für BMW aber nicht die reine Leistung, der Fokus lag auf dem Fahrverhalten des M3.

Der neue BMW M3 soll sich so leicht wie der Verbrenner fahren und auch in etwa so anfühlen, es gibt einen Fake-Sound (was man von BMW bereits kennt, dieser M3 klingt aber wohl etwas mehr wie ein Verbrenner) und eine Fake-Gangschaltung.

Mit knapp 2,5 Tonnen ist das auf den ersten Blick kein Sportwagen, aber die ersten Fahrberichte loben BMW, man hat das beim M3 wohl sehr gut verstecken können.

BMW M3 fährt bis zu 250 km/h

Das Gewicht hat natürlich einen Grund, denn im Unterboden steckt ein Akku mit ordentlichen 108 kWh, damit man wenigstens passable 650 km Reichweite in so einem Auto nutzen kann. Da sollten also auch locker 400 km im Alltag und mit ein bisschen mehr Spaß auf der Landstraße und vielleicht auch Autobahn drin sein.

Geladen wird mit bis zu 420 kW, also minimal schneller als beim normalen i3, aber das wird man im Alltag kaum merken. Der BMW M3 ist wie erwartet ein BMW i3 mit einer aggressiven Optik, mehr Leistung und minimal besseren Werten hier und da.

Eine Zeitangabe für 0 auf 100 km/h nannte BMW auf dem ersten Fahrevent noch nicht (eine grobe Messung deutet aber auf unter 3 Sekunden hin), man verriet nur, dass 250 km/h damit möglich sind. Ich vermute, dass man sich den Wert für die Weltpremiere aufhebt, die das finale Design zeigt. Das ist dann ein Thema für 2027.

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