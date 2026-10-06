Firmware und Updates

One UI 9 ist da: Samsung Galaxy S24-Reihe bekommt Android 17

Oliver Schwuchow
Von
Samsung Galaxy S24 Ultra Front

Samsung verteilt ab sofort auch für das bald zwei Jahre alte Galaxy S24-Lineup das große Update auf One UI 9, was wiederum auf Android 17 basiert. Das aktuelle S26-Lineup wurde bereits versorgt, das S25-Lineup steckt noch im Rollout.

Und so dürfte es auch beim Samsung Galaxy S24, Samsung Galaxy S24 Plus und Samsung Galaxy S24 Ultra von 2024 sein, einige werden das Update auf Android 17 schon heute sehen, andere morgen und einige müssen sich noch gedulden.

One UI 9 bringt unter anderem einige Funktionen von Android 17 selbst, Samsung hat neue KI-Funktionen integriert, es für Foldables optimiert und mehr. Was davon aber alles auf den S24-Modellen landet, wissen wir nicht, aktuell fehlt noch der Changelog für Deutschland. Sobald wir mehr wissen, reichen die die Details nach.

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