Smartphones

Samsung Galaxy S27 Ultra: Diese Farben bekommt das Flaggschiff

Oliver Schwuchow
Von
Samsung Galaxy S27 Ultra Mockup (KI)

Der Herbst ist da, das vierte Quartal ist angebrochen, es wird Zeit für die Details zum neuen Flaggschiff von Samsung, welches vermutlich wieder Anfang 2027 zu uns kommt. Heute haben wir dank „Ice Universe“ die vier Grundfarben für euch.

Diese bestehen beim Samsung Galaxy S27 Ultra neben Schwarz und Weiß aus Blau und Pink, so die Quelle. Ein Violett sei auch im Lineup vorgesehen. Samsung plant meist vier Farben, die man überall bekommt und dann gibt es noch Ausnahmen.

Manche Farben gibt es nur in gewissen Ländern, manche nur mit einer bestimmten Menge an Speicher und manche nur direkt im Shop von Samsung. Mich wundert nur, dass kein Rot dabei ist, das dunkle Rot des aktuellen iPhones hatte Samsung schon vor Apple und ich hätte vermutet, dass man das 2027 wieder zurückbringt.

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