Womöglich ist euch aufgefallen, dass einige YouTuber in letzter Zeit etwas höhere Aufrufzahlen auf ihre Videos haben. Das liegt aber oft an einer Änderung, die man im Sommer einführte, denn ab sofort wird schon der erste Frame als „View“ bei YouTube gezählt. Klickt man versehentlich auf ein Video, hat man es „geschaut“.

Ich habe bei meinen zwei Accounts auch gemerkt, dass man da gut und gerne mal 2.000 bis 3.000 Aufrufe mehr hat, die nicht unbedingt echt sind. Jetzt kommen weitere dazu, denn Google will die Zahl der Aufrufe künstlich in die Höhe steigen lassen. Mit einer Methode, so sagt Google, die in der TV-Branche üblich ist.

Google fügt neue Views hinzu

Bei YouTube werden jetzt „co-views“ gezählt, die Plattform schätzt also in etwa grob ab, ob ein Video von mehreren Personen gleichzeitig geschaut wird. Kommt man zum Ergebnis, vor allem bei der TV-App, dass es mehrere schauen, dann gibt es auch mehr als einen View. Das dürfte die Aufrufe weiter ansteigen lassen.

Google betont, dass man aber nicht auf Dinge wie die Kamera, Mikrofone oder Ähnliches zugreift, um eine die Zahl der Personen zu analysieren, das schätzt ein Algorithmus. Es ist also geraten. Damit wird der Wert leider ähnlich unverlässlich wie im TV-Geschäft, wo die Quote eigentlich (meiner Meinung) Schwachsinn ist.

Meine Vermutung ist aber, dass Google die Plattform gerne etwas „aufhübschen“ will, denn bei TikTok und Co. gibt es auch Methoden, um die Zahl der Views ein bisschen besser aussehen zu lassen. Ich verstehe Google, man will attraktiver für Werbepartner sein, als „Creator“ finde ich diese Entwicklung aber nicht optimal.

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