Openbank Black Friday: 250 Euro Bonus für das BestGiro

Die Openbank (ehemals Santander) bietet zum Black Friday 2026 einen Willkommensbonus von 250 Euro für ihr dauerhaft kostenloses BestGiro an.

Die Aktion für das BestGiro läuft vom 16. bis zum 30. November 2026. Neben dem regulären Girokonto nimmt auch das BestGiro für Studenten teil. Die Kontoführung ist dauerhaft kostenlos, allerdings gibt es die Prämie nicht allein für die Kontoeröffnung.

Entscheidend ist ein anschließender Kontowechsel, bei dem mindestens vier Zahlungspartner über die neue Bankverbindung informiert werden müssen. Wer ohnehin seine Bank wechseln möchte, dürfte damit weniger Aufwand haben als jemand, der nur die Prämie mitnehmen will.

Openbank: Bedingungen für die 250 Euro Prämie

Für den Willkommensbonus von 250 Euro gelten folgende Voraussetzungen:

Das BestGiro online eröffnen, spätestens am 30. November 2026.

In den vergangenen 24 Monaten kein Girokonto bei der Openbank Deutschland AG gehabt haben.

Innerhalb von drei Monaten nach der Kontoeröffnung den Kontowechselservice nutzen und mindestens vier Zahlungspartner informieren lassen.

Noch keinen Willkommensbonus aus einer früheren Girokonto-Aktion der Openbank erhalten haben.

Zu den Zahlungspartnern zählen beispielsweise Vermieter, Stromanbieter, Mobilfunkanbieter oder Arbeitgeber. Ein manueller Kontoumzug reicht nicht aus, sofern nicht mindestens vier Zahlungspartner über den offiziellen Kontowechselservice informiert werden.

Wann zahlt Openbank den Bonus aus?

Die Auszahlung erfolgt drei Monate nach Durchführung des Kontowechselservice zum Monatsende, sofern sämtliche Bedingungen erfüllt sind. Wer das kostenlose Girokonto eröffnet, muss auf die 250 Euro also noch etwas warten.

Gut zu wissen Auch die steuerliche Behandlung sollte man berücksichtigen: Die Prämie ist steuerfrei, wenn die jährlichen Einkünfte aus sonstigen Leistungen einschließlich der Prämie unter 256 Euro liegen. Darüber hinausgehende Einkünfte sind dem Finanzamt zu melden.

Die Black-Friday-Aktion der Openbank ist damit vor allem für Neukunden interessant, die tatsächlich einen Kontowechsel planen. Nur für die Prämie vier Zahlungspartner umzustellen, dürfte nicht für jeden attraktiv sein.

Openbank Tagesgeld mit 4 Prozent Zinsen

Ergänzend bietet die Openbank derzeit auch eine Tagesgeldaktion an. Neukunden erhalten für die ersten vier Monate ab Kontoeröffnung einen Zinssatz von 4,00 Prozent pro Jahr auf Guthaben bis 100.000 Euro.

Darüber hinausgehende Beträge werden mit 2,00 Prozent pro Jahr verzinst. Nach den vier Monaten gilt der jeweils aktuelle variable Tagesgeldzins, der derzeit bei 2,00 Prozent liegt.

Das Angebot gilt allerdings nur für Kunden, die in den zwölf Monaten vor der Kontoeröffnung kein Openbank Tagesgeld beziehungsweise das frühere Santander Tagesgeld geführt haben.

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich und im Depot-Vergleich.

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