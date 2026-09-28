Fintech

Openbank ersetzt Santander-Produkte in Deutschland

René Hesse
Von
3 Kommentare
Openbank (KI)

Die Openbank stellt die bisherigen Santander-Produkte in Deutschland ab dem heutigen 28. September 2026 vollständig auf ihre Marke um.

Damit verschwinden die bisherigen Santander-Produktbezeichnungen. Webseiten, Vergleiche, Testberichte und Logos werden entsprechend angepasst werden. Die Firmierung lautet bereits seit Juni 2026 Openbank Deutschland AG statt Santander Consumer Bank AG.

Santander-Produkte erhalten neue Openbank-Namen

Die Umstellung betrifft insgesamt neun Produkte aus den Bereichen Sparen, Girokonto, Kredite und Kreditkarten. Für bestehende und potenzielle Kunden ändern sich damit vor allem die sichtbaren Produktnamen.

Diese Bezeichnungen gelten ab dem 28. September:

  • Openbank Tagesgeld und Openbank Festgeld
  • Openbank BestGiro und Openbank BestCredit
  • Openbank CarCredit
  • Openbank BestCard Basic, Smart, Extra und Premium

Die Umstellung ist damit mehr als ein einfacher Austausch des Logos. Die Marke Santander verschwindet bei diesen Produkten vollständig zugunsten von Openbank. An den kommunizierten Produktnamen lässt sich künftig auch die Zugehörigkeit zur neuen Marke unmittelbar erkennen.

Ich halte die Vereinheitlichung für nachvollziehbar. Für Kunden dürfte kurzfristig vor allem wichtig sein, dass bekannte Santander-Produkte plötzlich unter Openbank auftauchen und deshalb nicht mit komplett neuen Angeboten verwechselt werden.

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich und im Depot-Vergleich.

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  1. Lukas ☀️
    sagt am

    Aber das Logo behalten sie?

    Antworten
  2. Athlonet 🏆
    sagt am

    Aus Barclays wird Easybank.
    Aus Santander wird Openbank.

    Was soll der scheiß? Warum muss man seit Jahrzehnten etablierte Marken durch nichtssagende Firmennamen ersetzen?

    Antworten
    1. Matze52 💎
      sagt am zu Athlonet ⇡

      👍🏻

      Antworten

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