Paramount+ startet heute seine Black-Week-Aktion und bietet zwei Monate lang 75 Prozent Rabatt auf die Standard- und Premium-Abos.

Das Angebot gilt vom 19. bis zum 30. November 2026 und richtet sich ausschließlich an Neukunden sowie berechtigte ehemalige Kunden. Wer bereits ein laufendes Abonnement besitzt, kann den Rabatt demnach nicht einfach für seinen bestehenden Tarif nutzen.

Paramount+ Black Week: Diese Konditionen gelten

Die Aktion umfasst die beiden monatlichen Abomodelle Standard und Premium. Für die ersten zwei Monate reduziert Paramount+ den jeweiligen regulären Preis um 75 Prozent. Anschließend wird automatisch der normale Monatspreis des gewählten Tarifs berechnet.

Die wichtigsten Bedingungen im Überblick:

Rabatt: 75 Prozent für die ersten zwei Monate

75 Prozent für die ersten zwei Monate Tarife: Standard und Premium mit monatlicher Abrechnung

Standard und Premium mit monatlicher Abrechnung Aktionszeitraum: 19. bis 30. November 2026

19. bis 30. November 2026 Berechtigung: Neukunden und berechtigte ehemalige Kunden ab 18 Jahren

Neukunden und berechtigte ehemalige Kunden ab 18 Jahren Kündigung: Jederzeit zum Ende des Abrechnungszeitraums möglich

Der reguläre Einstiegspreis liegt laut Aktionsbedingungen bei 9,99 Euro pro Monat. Mit dem Rabatt entspricht das rechnerisch rund 2,50 Euro monatlich für die ersten beiden Monate beim günstigsten teilnehmenden Tarif.

Eine feste Vertragslaufzeit gibt es nicht. Wer Paramount+ nur für den vergünstigten Zeitraum ausprobieren möchte, sollte allerdings rechtzeitig kündigen. Sonst läuft das Abonnement zum regulären Preis weiter.

Interessant ist die Aktion vor allem für Nutzer, die den Streamingdienst ohnehin einmal testen wollten. Zwei Monate mit deutlichem Preisnachlass sind dafür ein überschaubarer Zeitraum. Bestandskunden gehen bei diesem Black-Week-Angebot von Paramount+ allerdings leer aus.

Zur Aktion bei Paramount+ →

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