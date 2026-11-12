Schnäppchen

Philips Hue: Black Friday Sale 2026 gestartet

René Hesse
Von
Philips Hue Birne Licht Header

Philips Hue hat seinen diesjährigen „Black Friday Sale“ im Early Access gestartet. Im Rahmen der Aktion gibt es zahlreiche Leuchtmittel und auch Kameras günstiger zu kaufen.

Philips Hue hat die neuen Sonderangebote im hauseigenen Shop eingestellt. Offiziell geht es erst ab 16. November los, im „Early Access“ kann man die Aktion aber bereits aufrufen. Die Angebote sind bis zum 1. Dezember verfügbar.

Welche Lampen, Kameras und Zubehörprodukte Teil der Aktionen zum Black Friday und Cyber Monday sind, könnt ihr ab sofort online einsehen. Kostenlosen Versand gibt es ab 60 Euro Einkaufswert, der bei Philips Hue bekanntlich schnell erreicht ist.

Philips Hue mit zwei Aktionen beim Black Friday Sale

Das Unternehmen verspricht dabei zwei Aktionen. Zum einen einzeln rabattierte Produkte, bei denen der Rabatt automatisch abgezogen wird. Und zum anderen 30 % Rabatt im „Mix & Match“ Kauf. Das bedeutet: „Wähle zwei oder mehr Produkte aus dem Black Friday Sortiment. Der Rabatt wird auf die Sale-Produkte im Warenkorb angewendet.“

Die Rabatte gelten freilich nur im Vergleich zur unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers. Aus diesem Grund empfehle ich generell, auch die Preise für die Hue-Produkte bei anderen Onlineshops gegenzuchecken bzw. auch einen Preisvergleich zu nutzen.

Philips Hue Starter Set Dreifach

Philips Hue ist ein von Signify entwickeltes intelligentes Beleuchtungs- und Sicherheitssystem. Es besteht unter anderem aus LED-Lampen, die über ZigBee mit einer Bridge verbunden sind und per App oder Sprachbefehl gesteuert werden können. Das System kann in Diensten wie Amazon Alexa, Google Assistant sowie Matter integriert werden.

Philips Hue bei Amazon →


mobiFlip bei Google bevorzugen – unsere Beiträge öfter sehen Quelle wählen ↗
Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.
Fehler melden Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Mehr entdecken
Intergalactic: Naughty Dog äußert sich zum neuen Spiel
12.11.26 · Gaming
Avengers Endgame: Neue Version ab morgen bei Disney+ verfügbar
12.11.26 · Unterhaltung
IKEA TIMMERFLOTTE: Firmware 1.2.2 mit Matter 1.5 wird verteilt
11.11.26 · Firmware und Updates
Apple CarPlay: Google bringt Gemini ins Auto
12.11.26 · Dienste
SwitchBot Curtain Gardinenschiene 4: Neuer Vorhangroboter startet mit Rabatt
11.11.26 · Smart Home
Lage eskaliert weiter: Nvidia sucht neuen Chef
12.11.26 · News
Neue Orte für GTA? Rockstar äußert sich zur Zukunft
12.11.26 · Gaming
Amazon plant einen neuen Alexa-Roboter
10.11.26 · Smart Home
Das elektrische „Hypercar“ ist gescheitert
11.11.26 · Mobilität
Alexa+ kommt in den Browser: Das ist jetzt möglich
10.11.26 · Dienste
Du bist hier: Deal · Hue
mobiFlip / Schnäppchen / Philips Hue: Black Friday Sale 2026 gestartet