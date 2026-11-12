Philips Hue: Black Friday Sale 2026 gestartet

Philips Hue hat seinen diesjährigen „Black Friday Sale“ im Early Access gestartet. Im Rahmen der Aktion gibt es zahlreiche Leuchtmittel und auch Kameras günstiger zu kaufen.

Philips Hue hat die neuen Sonderangebote im hauseigenen Shop eingestellt. Offiziell geht es erst ab 16. November los, im „Early Access“ kann man die Aktion aber bereits aufrufen. Die Angebote sind bis zum 1. Dezember verfügbar.

Welche Lampen, Kameras und Zubehörprodukte Teil der Aktionen zum Black Friday und Cyber Monday sind, könnt ihr ab sofort online einsehen. Kostenlosen Versand gibt es ab 60 Euro Einkaufswert, der bei Philips Hue bekanntlich schnell erreicht ist.

Philips Hue mit zwei Aktionen beim Black Friday Sale

Das Unternehmen verspricht dabei zwei Aktionen. Zum einen einzeln rabattierte Produkte, bei denen der Rabatt automatisch abgezogen wird. Und zum anderen 30 % Rabatt im „Mix & Match“ Kauf. Das bedeutet: „Wähle zwei oder mehr Produkte aus dem Black Friday Sortiment. Der Rabatt wird auf die Sale-Produkte im Warenkorb angewendet.“

Die Rabatte gelten freilich nur im Vergleich zur unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers. Aus diesem Grund empfehle ich generell, auch die Preise für die Hue-Produkte bei anderen Onlineshops gegenzuchecken bzw. auch einen Preisvergleich zu nutzen.

Philips Hue ist ein von Signify entwickeltes intelligentes Beleuchtungs- und Sicherheitssystem. Es besteht unter anderem aus LED-Lampen, die über ZigBee mit einer Bridge verbunden sind und per App oder Sprachbefehl gesteuert werden können. Das System kann in Diensten wie Amazon Alexa, Google Assistant sowie Matter integriert werden.

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