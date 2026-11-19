Prime Video hat den offiziellen Trailer zum Comedy Adventskalender veröffentlicht und weitere prominente Teilnehmer angekündigt.

Ab dem 1. Dezember 2026 öffnet der Streamingdienst täglich ein neues Türchen mit einer kurzen Comedy-Folge. Insgesamt sind 35 bekannte Gesichter dabei. Durch das Format führen Michelle Hunziker und Hazel Brugger.

Prime Video Comedy Adventskalender: 24 Folgen und 75.000 Euro Gewinn

Neu bestätigt wurden unter anderem Bill und Tom Kaulitz, die gemeinsam mit Olaf Schubert auftreten. Auch Carolin Kebekus, Sascha Grammel, Elton sowie Tahnee und Michael Kessler gehören zum Aufgebot.

Weitere bereits angekündigte Teilnehmer sind:

Martina Hill

Max Giermann

Ralf Schmitz

Siegfried und Joy

Was genau in den einzelnen Folgen passiert, verrät Amazon vorab nicht. Die Inhalte sollen wie bei einem klassischen Adventskalender bis zum jeweiligen Veröffentlichungstag geheim bleiben.

Zusätzlich verbindet Prime Video die Unterhaltung mit einem Gewinnspiel. In jeder der 24 Folgen versteckt sich eine Zahl. Wer alle Zahlen entdeckt, kann daraus am 24. Dezember einen Code zusammensetzen. Als Gewinn winken 75.000 Euro.

Die Folgen sind für Prime-Mitglieder ohne zusätzliche Kosten im Rahmen ihrer Mitgliedschaft verfügbar. Amazon Prime kostet aktuell 8,99 Euro monatlich oder 89,90 Euro jährlich.

Mit dem täglichen Veröffentlichungsrhythmus setzt Amazon bewusst auf ein anderes Konzept als bei klassischen Streaming-Staffeln. Wer beim Gewinnspiel mitmachen möchte, hat außerdem einen zusätzlichen Grund, regelmäßig einzuschalten.

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