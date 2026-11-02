Ab 2. Dezember: Schwarzenegger rettet Weihnachten bei Prime Video – erster Trailer ist da

Prime Video hat den offiziellen Trailer zur Weihnachtskomödie „Geklaute Weihnachten“ mit Arnold Schwarzenegger veröffentlicht.

Der Film startet am 2. Dezember 2026 weltweit exklusiv bei Prime Video. Schwarzenegger übernimmt darin die Rolle des Weihnachtsmanns, während Alan Ritchson den Dieb Vance spielt. Neben dem Trailer hat Amazon auch das offizielle Filmposter veröffentlicht.

Geklaute Weihnachten: Darum geht es im neuen Prime-Video-Film

Im Mittelpunkt steht ein ungewöhnlicher Weihnachtsraub. Ein rebellischer Elf stiehlt Santas berühmten roten Sack und bringt damit das Weihnachtsfest in Gefahr. Um den Sack zurückzubekommen, muss sich der Weihnachtsmann ausgerechnet an einen Dieb wenden, der auf seiner Liste der unartigen Menschen steht.

Vance stellt daraufhin gemeinsam mit seiner Tochter, Santa und mehreren Außenseitern ein Team zusammen. Gemeinsam planen sie einen aufwendigen Coup, der Weihnachten retten soll. Die Geschichte verbindet damit klassische Weihnachtsmotive mit Elementen eines Heist-Films, bei dem ein ausgeklügelter Raub im Mittelpunkt steht.

Neben Schwarzenegger und Ritchson gehören unter anderem Jane Krakowski, Ken Jeong, Awkwafina, Liza Koshy, Berkeley James, Michael Cyril Creighton und Kyle Mooney zur Besetzung. Regie führt Adam Shankman, das Drehbuch stammt von Allan Rice. Alan Ritchson ist außerdem als Produzent beteiligt.

Mit Schwarzenegger als Weihnachtsmann setzt Prime Video auf eine prominente Besetzung und eine eher ungewöhnliche Weihnachtsgeschichte. Statt besinnlicher Feiertagsidylle stehen hier ein Diebstahl und eine gemeinsame Rettungsaktion im Vordergrund. Ich erwarte nicht viel, aber ich werde dennoch mal reinschauen.

Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

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