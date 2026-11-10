PŸUR startet Black Deals: Gigabit-Internet für dauerhaft 30 Euro

Der Internetanbieter PŸUR startet am 10. November seine Black Deals mit dauerhaft reduzierten Internettarifen ab 20 Euro monatlich.

Die Aktion beginnt ab sofort und läuft bis zum 8. Dezember 2026 um 9:59 Uhr. Im Mittelpunkt stehen zwei reine Internettarife mit 250 beziehungsweise 1.000 Mbit/s. Anders als bei Angeboten mit zeitlich begrenzten Einstiegspreisen sollen die reduzierten Monatsgebühren dauerhaft gelten.

PŸUR Black Deals: 250 und 1.000 Mbit/s zum Dauertiefpreis

Beim Tarif Pure Speed 250 verlangt PŸUR monatlich 20 Euro. Für den schnelleren Pure Speed 1000 mit bis zu 1 Gbit/s werden dauerhaft 30 Euro pro Monat fällig. Beide Angebote kommen ohne zusätzliches TV-Paket aus.

Die wichtigsten Konditionen im Überblick:

Pure Speed 250: 20 Euro monatlich

Pure Speed 1000: 30 Euro monatlich

Einmalige Aktivierungsgebühr: 19,99 Euro

Versandkosten: 9,99 Euro, sofern ein Router mitbestellt wird

Zusätzlich umfasst die Aktion auch Kombinationstarife mit PŸUR TV. Bei diesen sogenannten 3P-Tarifen ist die Video Sound Box enthalten, für die regulär ein monatlicher Wert von 6,99 Euro angegeben wird.

Die neuen Konditionen sind zeitlich befristet buchbar, der monatliche Rabatt selbst soll dagegen dauerhaft bestehen. Ob ein Anschluss am jeweiligen Wohnort verfügbar ist, muss individuell geprüft werden.

Gerade der Gigabit-Tarif für 30 Euro monatlich dürfte für Haushalte interessant sein, die einen schnellen Festnetzanschluss suchen. Bei der Tarifwahl lohnt sich dennoch ein Blick auf den tatsächlichen Bedarf. Nicht jeder Haushalt benötigt schließlich eine Gigabit-Leitung.

Zu den PŸUR-Tarifen →

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