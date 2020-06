Red Magic 3: Android 10 Update dürfte in Kürze verfügbar sein

Der chinesische Hersteller nubia aktualisiert langsam auch die eigenen Gaming-Smartphones auf die aktuelle Android-Version. In China ist nun der Rollout des Android 10 Updates für das Red Magic 3 angelaufen. In naher Zukunft wird die Firmware daher wohl auch in Deutschland verfügbar sein.

Nubia hat das Update auf Android 10 für das Red Magic 3 fertiggestellt. Seit Kurzem wird die neue Firmware auf dem chinesischen Heimatmarkt für das Gaming-Smartphone verteilt. Mit an Bord ist auch die neue Version der hauseigenen Oberfläche namens Redmagic 3.0.

Mit dem Update auf Android 10 kommt daher eine ganze Reihe an Neuerungen auf das Red Magic 3. Hierzu zählen beispielsweise die Smart Replies, eine neue Gestensteuerung und der Focus Mode. Nubia selbst sorgt des Weiteren für über 80 weitere Optimierungen. Darunter befinden sich ein Update für den Game Space und eine neue smarte Sidebar.

Bislang wird das Android 10 Update für das Red Magic 3 lediglich in China für das dort erhältliche Modell verteilt. Höchstwahrscheinlich wird bald aber auch die hierzulande erhältliche internationale Version des Geräts an der Reihe sein. Solltet ihr das Gaming-Smartphone besitzen, müsst ihr euch vermutlich nur noch wenige Wochen gedulden.

