Renault ist von der aktuell hohen Nachfrage nach Elektroautos überrascht, man erlebt einen regelrechten Boom und vor allem Modelle wie der R5 kommt sehr gut an. Daher sucht man derzeit nach neuem Personal in Frankreich, so Reuters.

Ziel sind ca. 2.000 neue Arbeitsplätze bei Renault, um die steigende Nachfrage nach den Elektroautos aus Frankreich bedienen zu können. Der Fokus liegt jetzt auf der Produktion, allerdings trennt sich Renault auch von etwa 1.000 Bürojobs.

Darüber hinaus will Renault eine große Offensive starten, die aktuelle Mitarbeiter besser für die Trends der Zukunft (KI, Roboter und Elektromobilität) schult. Ziel sei auch, dass man schneller wird, in der Branche ist immer wieder von „China Speed“ die Rede. Die Entwicklung neuer Modelle in Europa dauert immer noch zu lange.

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