Volkswagen verkauft als Konzern immer weniger Autos und die Rendite sinkt, denn die Premiummarken sind nicht nur in der Krise, sie ziehen mittlerweile sogar die Zahlen nach unten. Doch Oliver Blume will das ändern, wie er Bild mitgeteilt hat.

Volkswagen will eine Rekordrendite

Das Ziel ist klar: 9 Millionen verkaufte Autos und 9 Prozent Rendite ab 2030. Die Zahl der verkauften Autos soll also in etwa so wie jetzt bleiben, die Rendite soll aber ein bisher noch nie erreichtes Level in der Geschichte von Volkswagen anpeilen.

In wirklich guten Zeiten kam man mal auf knapp 8 Prozent, aktuell liegt man aber bei unter 3 Prozent. Der VW-Chef will in den nächsten Jahren das Unmögliche mit dem Konzern erreichen und der massive Umbau dafür hat bereits begonnen. Daher gibt man auch China nicht auf, dieser Markt ist für die Zukunft extrem wichtig.

Es ist eine mutige Aussage, wenn ich es mal so bezeichnen darf, aber es ist eine Aussage, die genau das Problem aufzeigt. Und warum ich nicht unbedingt glaube, dass man das schafft. Der Fokus liegt auf der Rendite, nicht auf den Produkten.

Ich verstehe, dass der VW-Konzern wieder mehr verdienen möchte, obwohl man weniger Autos verkauft und die goldenen Zeiten von Porsche und Co. vorbei sind.

Volkswagen priorisiert das Sparen

Doch das schafft man nicht mit einem Fokus auf Spaßmaßnahmen, sowas schafft man mit einem Fokus auf Innovationen. Auf Dinge, die andere nicht haben und mit Argumenten für VW-Marken, die anderen Hersteller nicht bieten können. Aktuell ist man aber meistens teurer und ohne das alte Image wäre die Lage wirklich ernst.

Ein VW ID Tiguan oder Audi A2 e-tron sind beispielsweise teurer als vergleichbare Elektroautos auf dem Markt und funktionieren nur, weil man die Marken kennt. Das funktioniert noch, wird aber zunehmend schwerer. Das müsste man also ändern.

Aber wir haben eine Aussage, an der sich Oliver Blume in den nächsten drei Jahren messen lassen muss. 2027 wird wohl noch kein großer Wendepunkt, aber ab 2028 muss es wieder bergauf gehen, wenn man schon ab 2030 so eine Rendite möchte.

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