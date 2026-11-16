Revolut: Italienisches Gericht ordnet einjährige Verwaltung an

Ein Gericht in Mailand stellt das italienische Geschäft der Revolut Bank wegen schwerer Mängel bei der Geldwäschekontrolle für ein Jahr unter Aufsicht.

Hintergrund sind mutmaßlich illegale Geldflüsse von insgesamt 41,9 Millionen Euro. Wie das Handelsblatt unter Berufung auf Reuters berichtet, sollen 24 Personen zwischen 2021 und 2026 Konten der in Litauen ansässigen Revolut Bank UAB genutzt haben, um die Herkunft von Geldern zu verschleiern.

Darunter befinden sich laut Gericht Personen, die wegen Drogenhandels oder Mafia-Aktivitäten verdächtigt oder bereits verurteilt wurden.

Revolut meldete keinen einzigen Geldwäscheverdacht

Besonders auffällig ist der Vergleich mit anderen Banken. Diese erstatteten im Zusammenhang mit den 24 Personen insgesamt 265 Geldwäscheverdachtsmeldungen. Revolut meldete dagegen keinen einzigen Fall.

Die Mailänder Richter gehen offenbar nicht von vereinzelten Versäumnissen aus, sondern sehen strukturelle Probleme bei den internen Kontrollen.

Die Staatsanwaltschaft wirft der Bank vor, Kriminellen den Zugang zum Finanzsystem erleichtert und dadurch einen Wettbewerbsvorteil gegenüber Instituten mit wirksamen Kontrollen erlangt zu haben.

Was bedeutet die Entscheidung für Revolut-Kunden?

Die gerichtliche Verwaltung ist zunächst auf das italienische Geschäft beschränkt. Einschränkungen für Kunden werden laut Bericht nicht erwartet. Gegen Revolut selbst laufen zudem keine strafrechtlichen Ermittlungen.

Die Bank muss allerdings einen Plan mit 15 Punkten umsetzen und innerhalb von 60 Tagen konkrete Maßnahmen zur Beseitigung der Mängel vorlegen. Zwei gerichtlich eingesetzte Verwalter überwachen die Umsetzung.

Ausgangspunkt war eine Untersuchung der italienischen Finanzpolizei bei der Krypto-Sparte von Revolut im Jahr 2024. Die Ermittler hatten dem Unternehmen damals mehr als eine Million Verstöße gegen Sorgfalts- und Aufbewahrungspflichten vorgeworfen.

Bemerkenswert ist vor allem die Dimension der angeblichen Kontrollversäumnisse. Bei einer Bank, die das Vertrauen ihrer Kunden gewinnen will, sind funktionierende Geldwäschekontrollen schließlich keine Nebensache.

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