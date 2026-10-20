Revolut meldet aktuelle Störung bei mehreren Diensten

Die Neobank Revolut kämpft derzeit mit einer technischen Störung, die mehrere Dienste betrifft und seit Dienstagmorgen bekannt ist.

Das Finanzunternehmen hat die Probleme am 20. Oktober 2026 offiziell bestätigt. Welche Funktionen konkret beeinträchtigt sind und wie viele Kunden die Auswirkungen spüren, geht aus der bisherigen Mitteilung nicht hervor. Revolut arbeitet nach eigenen Angaben bereits an einer Lösung.

Revolut-Störung: Kundengelder und Daten laut Unternehmen sicher

In einer Stellungnahme versichert Revolut, dass die Gelder und persönlichen Daten sämtlicher Kunden trotz der aktuellen Betriebsstörung sicher seien. Hinweise auf ein Sicherheitsproblem nennt das Unternehmen nicht.

Revolut erklärt dazu:

Derzeit kommt es zu einer Betriebsstörung, von der mehrere Dienste betroffen sind. Wir können versichern, dass das Geld und die Daten aller unserer Kunden sicher sind.

Seit der Feststellung des Problems am Morgen arbeite man an dessen Behebung. Gleichzeitig entschuldigt sich Revolut bei den betroffenen Kunden für die entstandenen Unannehmlichkeiten.

Einen konkreten Zeitpunkt, zu dem sämtliche Dienste wieder uneingeschränkt funktionieren sollen, hat das Unternehmen bislang nicht genannt. Auch zur technischen Ursache der Störung liegen noch keine näheren Informationen vor.

Für Kunden bedeutet das zunächst eine gewisse Unsicherheit. Da Revolut nicht genauer auf die betroffenen Funktionen eingeht, lässt sich derzeit nicht pauschal sagen, welche Bankgeschäfte möglicherweise eingeschränkt sind. Ich nutze Revolut selbst und kann in meinem Account bisher keine Probleme feststellen.

Gerade bei einem Anbieter, dessen Dienstleistungen überwiegend über die App abgewickelt werden, können technische Probleme schnell unangenehm werden. Eine genauere Eingrenzung der betroffenen Dienste wäre deshalb hilfreich, damit Kunden besser einschätzen können, ob sie vorübergehend auf Alternativen ausweichen müssen.

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