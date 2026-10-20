ING: Technische Störung beim Onlinebanking

Die ING kämpft weiterhin mit einer technischen Störung beim Onlinebanking-Login. Bereits seit den Morgenstunden haben Kunden Schwierigkeiten, sich in ihre Konten einzuloggen. Die Probleme halten nach wie vor an.

Die Bank hat die Störung inzwischen offiziell bestätigt und arbeitet an ihrer Behebung. „Es handelt sich um eine allgemeine Störung“ heißt es seitens der Bank. Mehr Informationen gibt es bislang nicht. Im Web steht zudem:

Entschuldigung! Wir haben eine Störung und arbeiten an der Behebung. Die gewünschte Funktion sollte in Kürze wieder zur Verfügung stehen – bitte versuchen Sie es zu einem späteren Zeitpunkt erneut. Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten.

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich und im Depot-Vergleich.

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