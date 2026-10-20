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ING: Technische Störung beim Onlinebanking

René Hesse
Von
2 Kommentare
ING (KI)

Die ING kämpft weiterhin mit einer technischen Störung beim Onlinebanking-Login. Bereits seit den Morgenstunden haben Kunden Schwierigkeiten, sich in ihre Konten einzuloggen. Die Probleme halten nach wie vor an.

Die Bank hat die Störung inzwischen offiziell bestätigt und arbeitet an ihrer Behebung. „Es handelt sich um eine allgemeine Störung“ heißt es seitens der Bank. Mehr Informationen gibt es bislang nicht. Im Web steht zudem:

Entschuldigung!

Wir haben eine Störung und arbeiten an der Behebung. Die gewünschte Funktion sollte in Kürze wieder zur Verfügung stehen – bitte versuchen Sie es zu einem späteren Zeitpunkt erneut.

Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten.

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  1. Zapustal 🍀
    sagt am

    Revolut auch…. scheint massive Hackerangriffe auf Ing zu geben..

    Hoffentlich fließen keine Daten ab..

    Nicht das wieder eine KI ausgebrochen ist und sich selbständig in Kontodsten einhackt

    Antworten
    1. René Hesse ♾️
      sagt am zu Zapustal ⇡

      Bei Revolut gibt es derzeit keinerlei Probleme?!

      Antworten

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