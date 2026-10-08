Ring stellt fünf neue Sicherheitskameras mit 2K und 4K vor
Ring erweitert sein Kamerasortiment um fünf neue Modelle mit bis zu 4K-Auflösung, flexibler Stromversorgung und Bewegungstracking.
Ring baut sein Angebot an Sicherheitskameras aus. Drei neue Außenmodelle und eine Innenkamera unterstützen „Retinal 4K“. Hinzu kommt eine schwenk- und neigbare 2K-Kamera, die Bewegungen automatisch verfolgen kann.
Die Outdoor Camera 4K Plus bietet ein Sichtfeld von 140 Grad und lässt sich per Akku, Solar, Netzteil, Festverdrahtung oder PoE+ betreiben. Die Spotlight Camera 4K Plus kombiniert 4K-Aufnahmen mit einem 550-Lumen-Scheinwerfer. Bei der Floodlight Camera 4K Plus kommen zwei Leuchten mit insgesamt 2.000 Lumen zum Einsatz.
Neue Ring-Kameras starten ab 69,99 Euro
Die fünf Modelle können ab sofort vorbestellt werden:
- Outdoor Camera 4K Plus: 149,99 Euro
- Spotlight Camera 4K Plus: 199,99 Euro
- Floodlight Camera 4K Plus: 219,99 Euro
- Indoor Camera 4K: 99,99 Euro
- Pan-Tilt Indoor Camera 2K: 69,99 Euro
Die Indoor Camera 4K besitzt ein Sichtfeld von 115 Grad, Wi-Fi 6 im Dual-Band-Betrieb und eine physische Sichtschutzklappe. Die Pan-Tilt Indoor Camera 2K deckt laut Ring einen Schwenkbereich von 360 Grad und einen Neigungsbereich von 175 Grad ab. Per Computer Vision erkennt und verfolgt sie Bewegungen automatisch.
Ich finde vor allem die größere Auswahl bei Stromversorgung und Montage interessant. Ring deckt damit deutlich mehr Einsatzorte ab. Die neuen 4K-Modelle sind allerdings preislich klar oberhalb einfacher WLAN-Kameras angesiedelt.
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