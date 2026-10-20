Firmware und Updates

ROG Xbox Ally (X): Neues Grafiktreiber-Update veröffentlicht

Giovanni Senioroce
Von

Die Gaming-Handhelds ROG Xbox Ally X und ROG Xbox Ally von ASUS, die in Zusammenarbeit mit Microsoft bereits seit einiger Zeit auf dem Markt sind, haben ein neues Grafiktreiber-Update erhalten. In der Regel führt ein solches Update zu einer besseren Game-Unterstützung und kann in vielen Games zu einer besseren Leistung führen.

Besitzer eines ROG Xbox Ally und ROG Xbox Ally X können den neuen AMD-Grafiktreiber ab sofort auf der offiziellen Support-Webseite herunterladen. Über das Verwaltungsprogramm Armoury Crate ist der Treiber noch nicht verfügbar, wird aber in den nächsten Tagen folgen.

Gaming · 9. Juni 2025

ROG Xbox Ally und ROG Xbox Ally X: Microsoft zeigt offiziell seine Gaming-Handhelds

Es hatte sich bereits in mehreren Situationen angedeutet, und Phil Spencer, Leiter der Microsoft-Sparte Xbox und Xbox Game Studios, sprach… | mehr

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