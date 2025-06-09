ROG Xbox Ally und ROG Xbox Ally X: Microsoft zeigt offiziell seine Gaming-Handhelds

Es hatte sich bereits in mehreren Situationen angedeutet, und Phil Spencer, Leiter der Microsoft-Sparte Xbox und Xbox Game Studios, sprach ganz offen darüber. Nun ist es offiziell: Im Zuge seiner Xbox Games Showcase hat Microsoft seine beiden Gaming-Handhelds ROG Ally und ROG Ally X offiziell angekündigt.

Die Bezeichnung „ROG Ally (X)” lässt zumindest aufhorchen, denn sie wird auch für die Handheld-Geräte von ASUS verwendet. Das lässt vermuten, dass Microsoft mit dem taiwanischen Hersteller eine Zusammenarbeit eingegangen ist und beide Geräte in Kooperation entwickelt hat – die Zusatzbeschreibung Xbox wollte man sich wohl nicht nehmen.

Während das Modell ROG Xbox Ally mit dem AMD-Prozessor Ryzen Z2 A, 16 GB RAM, 512 GB SSD-Speicherplatz und einem 60-Wh-Akku eher als Einsteigergerät gilt, ist das Modell ROG Xbox Ally X mit einem deutlich stärkeren AMD Ryzen AI Z2 Extreme Prozessor, 24 GB RAM und 1 TB SSD-Speicherplatz deutlich leistungsfähiger. Auch der verbaute 80-Wh-Akku soll für eine längere Spielzeit sorgen. Beide Modelle sind mit einem 7-Zoll-Full-HD-Display mit einer Bildwiederholungsrate von 120 Hz ausgestattet.

Selbstverständlich werden das ROG Xbox Ally und das ROG Xbox Ally X mit Windows 11 als Betriebssystem laufen. Allerdings hat Microsoft die neue Benutzeroberfläche mit der etwas sperrigen Bezeichnung „Xbox Full Screen Experience” entsprechend angepasst.

Zudem lässt das Unternehmen verlauten, dass das System für den Akkubetrieb optimiert wurde und die Performance speziell für die Spiele zugeteilt wird. Wie sich das im Alltag auswirkt, bleibt abzuwarten. Zuletzt waren die Handhelds mit SteamOS in Bezug auf Performance und Akkulaufzeit gegenüber den Windows-Handhelds stets im Vorteil.

Spiele, die auf Online-Plattformen wie Battle.net, dem Epic Games Store, GOG oder Steam gekauft wurden, sollen sich in der neuen Benutzeroberfläche sehr einfach und schnell hinzufügen lassen, sodass die Spielebibliothek immer verfügbar ist. So lassen sich auch alle Spiele, die beispielsweise auf der Xbox gekauft wurden und Xbox Play Anywhere unterstützen, direkt auf dem Handheld nutzen – ganz im Sinne der „This Is An Xbox“-Werbekampagne.

ROG Xbox Ally und ROG Xbox Ally X werden im Laufe dieses Jahres auf den Markt kommen. Preise hat das Unternehmen bisher nicht genannt. Vielleicht gibt es dazu mehr Informationen auf der diesjährigen Gamescom. Alles in allem klingen die ersten beiden Gaming-Handhelds von Microsoft durchaus interessant. Hinsichtlich der Performance und insbesondere der Akkulaufzeit im Zusammenhang mit Windows muss man allerdings erst die ersten Berichte abwarten.

Hier hat Microsoft in den letzten Monaten Verbesserungen versprochen, die meiner Meinung nach auch dringend notwendig sind. Das Betriebssystem SteamOS hat im Moment nämlich einen deutlichen Vorteil. Das ist an der Vielzahl der Handhelds zu sehen, die mit dem System von Valve auf den Markt kommen beziehungsweise seit einigen Wochen die Möglichkeit haben, auf SteamOS zu wechseln.