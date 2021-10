Samsung Galaxy Tab S8 Ultra: Erste Render zeigen Display mit Notch

Samsung wird mit der Galaxy Tab S8-Serie voraussichtlich erstmals auch ein Ultra-Modell veröffentlichen. Aufgetauchte Render sollen uns nun einen Blick auf das Design des Samsung Galaxy Tab S8 Ultra erlauben – und zeigen im Display eine Aussparung für die Frontkamera.

Erst gab es sie nur in Smartphones, dann auch in Notebooks und nun womöglich bald in den ersten Tablets. Die Rede ist von einer Notch, die es den Herstellern erlaubt, trotz schmaler Displayränder noch eine Kamera auf der Front der Geräte unterzubringen.

Verwenden könnte eine solche Konstruktion nun bald Samsung, wie erste Render des Samsung Galaxy Tab S8 Ultra nahelegen. Diese wurden von @OnLeaks in Kooperation mit 91mobiles veröffentlicht und sollen das nächste Flaggschiff-Tablet des koreanischen Herstellers zeigen.

Sieht man einmal von der rechts sitzenden Notch ab, schaut das Samsung Galaxy Tab S8 Ultra den aktuellen Galaxy Tab S7-Modellen extrem ähnlich. So findet sich unterhalb der Dual-Kamera auf der Rückseite wieder ein langer (magnetischer) Streifen, der diesmal allerdings nicht mit dem Kamera-Element verbunden zu sein scheint. Wirklich auffällig sind lediglich die deutlich geschmolzenen Displayränder – und eben die Aussparung für die Frontkamera.

Galaxy Tab S8 Ultra: Riesiges Tablet mit 14,6 Zoll

Würde man das Galaxy Tab S8 Ultra neben ein Galaxy Tab S7 legen, dürfte ein Unterschied allerdings direkt ins Auge springen: Die Größe der Geräte. Denn erstmals wird Samsung mit dem Galaxy Tab S8 Ultra wohl eine deutlich größere Version seines Flaggschiff-Tablets veröffentlichen. Die Rede ist von einem 14,6 Zoll großen Display, welches Abmessungen von 325.8 x 207,9 x 5,4 mm zur Folge haben soll.

Obwohl die Präsentation der Samsung Galaxy Tab S8 Serie eigentlich zum Unpacked 2-Event vergangene Woche erwartet wurde, sind abgesehen von der Displaygröße bislang noch keine Informationen zur Ausstattung der neuen Tablets bekannt. Als neuer Veröffentlichungszeitraum stehen momentan übrigens November und Dezember im Raum.

