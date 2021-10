Apple MacBook Pro 2021: M1 Max, Notch, Mini-LEDs und so vieles mehr

Apple hat heute ein neues MacBook Pro vorgestellt und wie erwartet handelt es sich hier um das größte Update in der Geschichte der MacBooks (Pro). Das große Highlight: Der ganz neue M-Chip, den es als M1 Pro oder M1 Max geben wird.

Der M1 Pro wird die „Basisversion“ für die neuen Pro-Macs sein und der M1 Max ist der neue Highend-Chip von Apple. Den meisten Nutzern dürfte der Pro-Chip sicher ausreichen, mit dem Max-Chip zeigt Apple aber, dass sie Intel nicht benötigen.

Apple MacBook Pro 2021

Wie erwartet gibt es ein neues Design und wieder zwei Größen, dieses Mal jedoch 14 und 16 Zoll. Die Touchbar ist weg (endlich) und dafür gibt es wieder normale F-Tasten. Touch ID bleibt übrigens erhalten und ein SD-Slot und HDMI kehren zurück.

An der Seite gibt es jetzt außerdem wieder einen MagSafe-Port.

Das Display besitzt nun einen deutlich dünneren Rand, so dünn, dass Apple hier sogar erstmals auf eine Notch für die Frontkamera setzt. Außerdem gibt es jetzt erstmals Mini-LEDs mit 120 Hz in einem MacBook – es ist also ein XDR-Display.

Achja, Face ID ist nicht vorhanden, bitte nicht falsch verstehen.

Ebenfalls neu: Es gibt einen besseren Sound, eine bessere Kühlung, eine bessere Akkulaufzeit (21 Stunden mit 14 Zoll und 17 Stunden mit 16 Zoll) und natürlich setzt Apple auch bei diesen neuen MacBooks wieder auf recyceltes Aluminium.

Der Vorverkauf startet noch heute und die neuen MacBooks werden ab nächster Woche erhältlich sein. Apple bietet das neue MacBook Pro in Silber und Spacegrau an und es startet bei 2249 Euro (14 Zoll) beziehungsweise 2749 Euro (16 Zoll).

Mehr Details gibt es auf der offiziellen Mac-Seite von Apple.

