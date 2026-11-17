Der neue Free-TV-Sender SAT.2 startet am 14. Februar 2027 und wird kostenlos im Fernsehen sowie über Joyn verfügbar sein.

Die ProSiebenSat.1-Gruppe hat den offiziellen Starttermin für ihren bereits im Juli angekündigten Sender bestätigt. Der Valentinstag ist dabei bewusst gewählt. Selbst das neue Logo spielt mit dem Datum: Eine gespiegelte Zwei und die abschließende Ziffer bilden zusammen ein Herz.

Inhaltlich setzt SAT.2 vor allem auf bekannte deutsche Serien und Unterhaltung. Statt neuer Formate stehen zunächst Wiederholungen und vertraute Fernsehgesichter im Mittelpunkt. Das dürfte insbesondere Zuschauer ansprechen, die mit dem früheren Programm von SAT.1 etwas anfangen konnten.

SAT.2: Diese Serien und Sendungen sind geplant

Zum angekündigten Programm gehören unter anderem folgende Serien:

Der letzte Bulle und Danni Lowinski

Der Bulle von Tölz und Kommissar Rex

Edel & Starck und Josephine Klick

Verliebt in Berlin und Anna und die Liebe

Auch das wöchentliche Abendprogramm steht bereits in seinen Grundzügen fest. Sonntags sollen Quizformate laufen, montags „Mein Lokal, Dein Lokal“ und dienstags Kochsendungen. Mittwochs übernimmt „Kommissar Rex“, donnerstags „Danni Lowinski“ und freitags „Bitte melde dich“. Der Samstag ist für True-Crime vorgesehen.

SAT.2 kostenlos empfangen und über Joyn streamen

Der neue Sender soll ab dem ersten Tag über die klassischen TV-Verbreitungswege und gängigen Plattformen verfügbar sein. Zusätzlich erhält SAT.2 eine eigene Senderwelt beim Streamingdienst Joyn.

Konkrete Empfangsfrequenzen oder Kanalplätze gibt es noch nicht.

Das Konzept ist jedenfalls klar: ProSiebenSat.1 baut sein kostenloses Senderangebot aus und setzt dabei stark auf vorhandene Inhalte. Für Fans älterer deutscher Fernsehserien könnte SAT.2 durchaus interessant werden. Wer dagegen auf frische Eigenproduktionen hofft, findet in der bisherigen Programmankündigung wenig Anhaltspunkte dafür.

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