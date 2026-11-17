WOW startet seine Black Week 2026 mit zwei reduzierten Jahresabos für Live-Sport sowie Filme und Serien.

Vom 17. bis zum 30. November 2026 bietet der Streamingdienst auf seiner Black-Week-Aktionsseite zwei vergünstigte Abonnements an. Besonders auffällig ist der Preis für Filme und Serien: Hier werden monatlich nur 2,98 Euro fällig. Auch das Live-Sport-Paket ist reduziert.

WOW Black Week: Die beiden Angebote im Überblick

Die Aktion umfasst zwei Pakete mit jeweils zwölf Monaten Mindestvertragslaufzeit:

WOW Live-Sport: 24,99 Euro monatlich für zwölf Monate, laut Anbieter 44 Prozent Ersparnis. Zum Sport-Angebot.

24,99 Euro monatlich für zwölf Monate, laut Anbieter 44 Prozent Ersparnis. Zum Sport-Angebot. WOW Filme & Serien: 2,98 Euro monatlich für zwölf Monate, laut Anbieter 70 Prozent Ersparnis. Zum Streaming-Angebot.

2,98 Euro monatlich für zwölf Monate, laut Anbieter 70 Prozent Ersparnis. Zum Streaming-Angebot. Aktionszeitraum: 17. bis einschließlich 30. November 2026.

17. bis einschließlich 30. November 2026. Vertragslaufzeit: Mindestens zwölf Monate, ab dem 13. Monat monatlich kündbar.

Über die Mindestlaufzeit ergeben sich beim Live-Sport-Abo rechnerisch 299,88 Euro. Für zwölf Monate Filme und Serien fallen insgesamt 35,76 Euro an. Die Berechnungen berücksichtigen ausschließlich die genannten monatlichen Aktionspreise.

Was Kunden bei den WOW-Angeboten beachten sollten

Die Rabatte sind durchaus interessant, insbesondere beim Paket für Filme und Serien. Allerdings müssen sich Kunden für ein volles Jahr verpflichten. Wer nur gelegentlich bestimmte Inhalte streamen möchte, sollte diese Bindung berücksichtigen.

Wer WOW ohnehin länger nutzen möchte, bekommt mit den Black-Week-Angeboten einen deutlich reduzierten Einstieg. Vor dem Abschluss sollte man allerdings die anschließenden Vertragskonditionen prüfen.

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