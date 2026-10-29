Schock bei Volkswagen: Jetzt besteht „sofortiger Handlungsdruck“

Die frischen Quartalszahlen von Volkswagen sind da und der Konzern wirbt direkt in der Headline seiner Meldung mit einem „sofortigen Handlungsdruck“, denn es gibt einen hohen Milliardenverlust.

5,82 Milliarden Euro stehen unterm Strich bei Volkswagen, aber nicht im Plus, das ist der Verlust dank „Sondereffekten“. Der Einbruch in China macht sich derzeit voll bemerkbar, die US-Zölle belasten und der Aufschwung an Elektroautos ist gut, die Marge aber nicht so hoch. Aber Porsche belastet die Zahlen des ganzen Konzerns.

Die „Abschreibungen auf den Firmenwert von Porsche“ lagen im letzten Quartal bei 6,4 Milliarden Euro. Was zeigt, dass die neue Strategie mit High-End-Modellen und Verbrennern bei Porsche aufgehen muss, sie kostet unglaublich viel Geld derzeit.

VW-Marken verkaufen weniger Autos

Aber man verkauft mit 5,9 Millionen Einheiten auch weniger Autos, im Zeitraum von 2025 waren das noch 6,5 Millionen Einheiten. Gleichzeitig verzeichnet man ein sehr starkes Wachstum beim „BEV-Auftragseingang“, da sind es derzeit fast 40 Prozent. Doch das liegt vor allem an günstigeren Elektroautos mit einer geringen Marge.

Der „Handlungsdruck“, von dem der Konzern sprich, betrifft den Umbau aller VW-Marken, man muss sparen. Viele Maßnahmen, die man derzeit trifft, werden ihren Effekt aber erst 2027 oder sogar 2028 zeigen, es bleibt also eine harte Phase.

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