Scrubs bei Disney+: Staffel 2 hat ein (neues) Datum

Disney hat heute das finale Datum für die zweite Staffel von Scrubs mitgeteilt, die jetzt doch ein bisschen später starten wird. Ursprünglich sollte es am 18. November losgehen (steht auch noch so bei Google, wenn man es sucht), aber heute hat man den 25. November genannt. Einen Grund für die leichte Verzögerung gibt es nicht.

Ab dem 25. November gibt dann wöchentlich eine neue Folge exklusiv bei Disney+ und in den USA dürfte die Staffel dann schon beendet sein. Die deutsche Sprache dauert also leider wieder länger, vielleicht ist das auch der Grund, warum man sie eine Woche später startet (oder Disney will ebenfalls GTA 6 aus dem Weg gehen).

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