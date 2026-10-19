Unterhaltung

Cyberpunk 2077: CD Projekt Red spricht über den Film

Oliver Schwuchow
Von

Das Cyberpunk-Universum wächst und vor ein paar Tagen überraschte man uns mit der Ankündigung eines Films. Cyberpunk 2077 kommt also ins Kino, aber nicht unbedingt so, wie sich das einige vielleicht vorgestellt haben. Das Spiel ist zwar die Grundlage für den Film, aber man wird eine eigene Geschichte im Kino erzählen.

In einem Interview in Polen hat Co-Chef Michał Nowakowski verraten, dass man Cyberpunk 2077 nicht „1:1“ auf die große Leinwand bringen möchte. Was aber auch schwierig wäre, denn als Open World-Spiel mit mehreren Enden und auch vielen Missionen, die komplett freiwillig sind, erlebt jeder die Geschichte von V anders.

Man will eher „eine Geschichte im Cyberpunk-Universum“ erzählen, ähnlich wie bei der Serie, die man mit Netflix produziert. Wobei die nur ganz wenig mit dem Spiel zu tun hat, beim Film könnte ich mir durchaus vorstellen, dass es da mehr Parallelen gibt. Ein Datum für den Film gibt es noch nicht, wir haben nicht einmal ein Jahr.

Gaming · 16. Oktober 2026

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