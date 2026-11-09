Mobilität

Sehen wir eine neue Chipkrise in der Automobilbranche?

Oliver Schwuchow
Von

Die letzte Chipkrise der Automobilbranche liegt noch gar nicht lange zurück, denn in der Pandemie kämpften viele Marken mit zu wenigen Bauteilen für die Autos. Es wäre durchaus möglich, dass wir eine neue Chipkrise in nächster Zeit bekommen.

Bei Stellantis macht sich das bereits bemerkbar, denn bei Fiat stehen die Bänder im ersten Werk still und ein zweites könnte folgen. Die Lage könnte sich, da sich die Stellantis-Marken viele Bauteile teilen, in Winter außerdem weiterhin verschärfen.

Grund zur Panik gibt es noch nicht, aber der VDA (Verband der Automobilindustrie) hält die „aktuelle Entwicklungen und deren Auswirkungen (…) eng im Blick“, wie man der Automobilwoche mitgeteilt hat. Man kann das aber nicht mit der Chipkrise der Pandemie vergleichen und sollte die Lage daher noch nicht „überbewerten“.

Doch der KI-Hype hält an und die Nachfrage nach Chips ist groß, vor allem nach den neuen und modernen Chips, die mehr Marge als die oft veralteten Chips der Automobilbranche haben (und in deutlich größeren Mengen eingekauft werden).

Mobilität · 9. November 2026

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