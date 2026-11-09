Volkswagen: Dieses neue China-Elektroauto könnte für uns relevant sein

Volkswagen verkauft nicht nur weltweit immer weniger Autos, auch in China sinkt die Nachfrage und die Werke könnten bald nicht mehr ausgelastet sein. Daher wird man mehr Autos aus China exportieren, aber noch nicht nach Europa, wie der VW-Konzern immer wieder betont. Noch nicht, denn das wird auch schon diskutiert.

Doch wenn wir Elektroautos aus China auf deutschen Straßen sehen werden, dann nur Modelle, die denen, die man hier produziert, nicht gefährlich werden. Da wird also kein attraktiver und mittelgroßer SUV kommen, der den VW ID Tiguan preislich und technisch verdrängen kann. Aber eine Limousine wäre durchaus eine Option.

In China plant VW mit dem VW ID Aura L5 eine kompakte Limousine, quasi eine Alternative für das Tesla Model 3. So ein Modell wäre durchaus eine Option für den europäischen Markt, denn bei uns gibt es nur den längeren VW ID.7. Und das Tesla Model 3 ist sehr beliebt als Elektroauto, darauf hat VW bis heute keine Antwort.

Dafür spricht auch, dass das deutsche Designteam daran beteiligt war und der VW-Chefdesigner, von dem die Bilder stammen, aktiv dafür wirbt. Sehen wir in ein paar Jahren also womöglich einen VW ID Jetta, der den L5 als Basis nutzt? Fände ich nicht schlecht, denn SUVs hat der VW-Konzern mittlerweile echt genug im Lineup.

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