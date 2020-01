1&1 All-Net-Flat: Neue Rabatte und Extra-Datenvolumen

Es gibt weitere Neuigkeiten von 1&1. Ab sofort gelten für die 1&1 All-Net-Flat Tarife neue Rabatte und neue Extra-Datenvolumen.

So wird nun in allen 1&1 All-Net-Flat Tarifen die Rabattlaufzeit von 12 auf 10 Monate reduziert. Die Rabatte in den 1&1 All-Net Flat M, L und XL Tarifen werden zudem auf 15 Euro pro Monat angepasst. Mit diesem Schritt erhöht sich der Preisvorteil auf 150 Euro (anstatt wie bisher 120,- €).

In der 1&1 All-Net-Flat Vorteilswelt entfallen aktuell zudem die DJI Tello Booster Combo und das UE Megaboom 3 Doppelpack. Außerdem gibt es neue Smartphones im Verbund mit einer 1&1 All-Net-Flat mit Laufzeit. Einige davon hatten wir bereits erwähnt.

Samsung Galaxy S10 lite mit AKG Kopfhörer Aktion

Samsung Galaxy A71

Samsung Galaxy A51 mit Samsung Gear Sport Aktion

Samsung Galaxy Xcover Pro

Huawei Y6s

Aus dem Geräteportfolio entfallene aber auch Smartphones. So sind das Samsung Galaxy S10e inklusive Bundles, sowie das Samsung Galaxy A70, das Samsung Galaxy A50 und das Samsung Galaxy Xcover 4s nicht mehr zu haben.

Außerdem gibt es in den 1&1 „Premium LTE-Tarifen“ weiterhin eine Erhöhung des Datenvolumens mit folgenden neuen Datenvolumen-Extras:

1&1 All-Net-Flat LTE M: NEU – 10 GB (anstelle 5 GB)

(anstelle 5 GB) 1&1 All-Net-Flat LTE L: NEU – 15 GB (anstelle 10 GB)

(anstelle 10 GB) 1&1 All-Net-Flat LTE XL: 20 GB (anstelle 15 GB)

