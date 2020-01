Mal wieder gibt es einen kleinen App-Tipp für macOS. Diesmal für Nutzer der Apple AirPods, die stets ihren Akkustand in Echtzeit im Blick haben möchten. Genau das leistet nämlich die kostenlose App AirPods Battery Monitor für macOS.

Statt den Akkustand der kleinen Apple-Kopfhörer sowie des Ladecases erst umständlich aus dem Bluetooth-Submenü zu erfahren, bringt der AirPods Battery Monitor diese Anzeige direkt in die Menübar.

Das Tool ist quelloffen und soll in Zukunft von den Funktionen her noch ausgebaut werden. So plant der Entwickler bereits eine Warnung bei niedrigem Ladezustand.

Den Download gibt es bei Github.

