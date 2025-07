Nothing Phone 3 vorgestellt: Ist das jetzt ein echtes Flaggschiff?

Nothing hat sich letztes Jahr für eine kurze Pause bei Smartphones entschieden und wollte dem Phone 3 etwas mehr Aufmerksamkeit widmen. Es positioniert sich deutlich weiter oben, was die Frage aufwirft, ob das schon ein Flaggschiff ist.

Das steckt im neuen Nothing Phone 3

Kommen wir zu den harten Fakten. Das Nothing Phone 3 hat ein 6,67 Zoll großes OLED-Display (FHD, 120 Hz, bis zu 4.500 Nits), es gibt den Snapdragon 8s Gen 4, wahlweise 12 oder 16 GB RAM und passend dazu noch 256 beziehungsweise 512 GB Speicher. In Deutschland werden auch nur diese zwei Optionen angeboten.

Auf der Rückseite gibt es drei Kameras mit jeweils 50 Megapixel, besonders stolz ist man auf die Periskop-Kamera in dieser Qualität, das gibt es in dieser Preisklasse nicht so häufig. Dazu kommen eine IP68-Zertifizierung und ein Akku mit 5150 mAh, der kabelgebunden (65 W) bzw. kabellos (15 W, kein Qi2) geladen werden kann.

Neu ist die kleine „Glypth Matrix“ im Bereich der Kameras, die einen Schritt weiter als bisher geht. Hier sieht man auf dem runden Micro-LED-Display diverse Dinge, wie Nachrichten, Anrufe, die Uhrzeit und mehr – Spiele sind ebenfalls möglich.

Die Idee von Nothing ist, dass man weniger Zeit mit dem Hauptdisplay verbringt und dieses kleine Display quasi sowas wie eine Smartwatch ist, wenn das Phone 3 auf dem Tisch liegt. Ich weiß aber nicht, ob das die Displayzeit wirklich verringert.

Das Nothing Phone (3) startet mit Android 15 und Nothing OS 3.5 in ein paar Tagen und Android 16 und OS 4 folgen im dritten Quartal 2025. Nothing garantiert fünf Jahre Android-Updates sowie sieben Jahre Sicherheits-Updates. Grundsätzlich ist das ganz okay, nur schade, dass Android 16 hier eben noch nicht vorinstalliert ist.

Beim Preis sprechen wir über 799 Euro für die kleine Version und 899 Euro für die große Version. Für Vorbesteller, die direkt am 4. Juli dabei sind, gibt es die doppelte Menge an Speicher (und bei o2 noch eine kleine Aktion für den neuen Kopfhörer).

