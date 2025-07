Nintendo Switch 2 ist ein voller Erfolg: Neuer Rekord dank Leak bestätigt

Nintendo feierte bereits einen Rekord mit der Switch 2 nach den ersten Tagen, kurz vor den Geschäftszahlen waren aber auf der Seite für Investoren aktuelle Zahlen zu sehen, die den Verkaufszeitraum von Marktstart bis zum 30. Juni abdeckten.

Wie hat sich die Nintendo Switch 2 im ersten Monat geschlagen? Fantastisch, denn es waren 5 Millionen Einheiten im Juni. So viele Einheiten konnte bisher noch keine Konsole in dieser Zeit erreichen, die Switch 2 schlägt also auch die erste Switch.

Die USA führen die Liste übrigens an, weshalb Nintendo auch so nervös bei den Zöllen der Regierung ist, aber Japan ist für ein so kleines Land nicht weit entfernt. Es ist aber die Heimat von Nintendo. Danach folgt Europa und dann noch der Rest:

USA: 1,8 Millionen Einheiten

Japan: 1,47 Millionen Einheiten

Europa: 1,18 Millionen Einheiten

Andere: 550.000 Einheiten

-->