Alexa, gibt es Probleme mit einem Smart Home-Gerät?

Bei Amazon gibt es einmal im Monat einen kleinen Newsletter für Alexa, in dem man über bekannte und neue Features spricht. Meistens wurden die Features schon im Vorfeld angekündigt, die „Smart Home-Ankündigungen“ sind mir bisher aber neu.

Was ist das? Alexa „gibt jetzt Bescheid, falls ein kompatibles Haushaltsgerät von Marken wie Eufy oder iRobot Aufmerksamkeit benötigt“. Heißt ganz simpel: Hängt euer Saugroboter mal fest oder ist der Akkustand niedrig, gibt es einen Hinweis.

Das kann praktisch sein, ich habe solche Hinweise jedenfalls aktiv. Allerdings nicht über Alexa, sondern über die Apps der Smart Home-Anbieter. Roborock informiert mich zum Beispiel mit einer Push-Nachricht auf der Apple Watch, wenn es daheim ein Problem gibt. Daher ist so eine Neuerung für Alexa für mich nicht notwendig.

Die Ankündigungen für Alexa findet ihr in den Einstellungen des Geräts in der App, dort kann man diese aktivieren. Schaut einfach mal rein, falls das was für euch ist.

