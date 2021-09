Alexa Routinen bieten Geräuscherfassung als Auslöser

Wer Alexa mit einem Amazon Echo nutzt, der kann seit Kurzem auch die Vorschauversion der Geräuscherfassung für Routinen einsetzen.

Das Auslösen von Routinen ermöglicht Alexa auf verschiedenen Wegen. Die jüngste Möglichkeit ist eine lokale Geräuscherfassung, die nun auch als Trigger für eine Routine dienen kann. Das ist noch eine Vorschauversion, also eine Beta sozusagen. Das bedeutet, die Funktion lässt sich zunächst nur mit vier verschiedenen Geräuschen nutzen und muss noch nicht perfekt funktionieren.

In meinem Test klappte die Geräuscherfassung „okay“, aber nicht hervorragend. Ein Husten wurde zum Beispiel nur ab und zu korrekt erkannt. Ein weinendes Baby klappt da schon besser, nur weint ein Baby so häufig (auch mal nur kurz) los, dass ich noch nicht so recht weiß, wozu das nützlich sein soll. Als Ersatz für ein Babyphone würde ich das Feature jedenfalls nicht nutzen.

Die Idee der Geräuscherfassung als Auslöser gefällt mir dennoch. Wenn jetzt noch die Erkennung einer Türklingel dazukommt, wäre das Ideal. Dann würde ich auch mit Kopfhörer mitbekommen, wenn jemand vor der Tür steht, da ich einfach eine smarte Lampe anbinden würde.

