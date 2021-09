Alexa wird per Skill zum Wahlhelfer

Seit Anfang September ist der Wahl-O-Mat zur Bundestagswahl 2021 online. Nun können die Fragen bzw. Thesen des Tools auch mit Alexa genutzt werden.

In wenigen Tagen ist es so weit: Deutschland wählt. Immerhin ein Viertel der Deutschen ist wohl immer noch unentschlossen, welche Partei es auf dem Stimmzettel wird. Mit dem neuen Alexa-Skill „Wahlhelfer“ kann man sich jetzt auch seine Meinung bilden – einfach per Sprachsteuerung.

Basierend auf dem bekannten „Wahl-O-Mat“ bewertet man verschiedene politische Statements und erfährt, welche Partei die eigene Haltung am besten widerspiegelt. Das funktioniert aktuell sowohl für die Bundestagswahl als auch die Landtagswahlen in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern.

Es werden laut den Entwicklern keine personenbezogenen Daten erhoben. Die Auswertung erfolgt „absolut anonym“ und unabhängig und Basis der gegebenen Antworten. Die Daten werden dabei maschinenlesbar zur Verfügung gestellt von „qual-o-mat-data“.

Der Alexa Skill „Wahlhelfer“ ist ab sofort kostenfrei im Alexa Skill Store verfügbar. Entwickelt wurde er von der Digitalagentur „Beyto“, die auf smarte Assistenten spezialisiert ist und regelmäßig eigene Skills veröffentlicht.

