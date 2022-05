Amazon: 10 Blu-rays für 50 Euro

Bei Amazon könnt ihr aktuell und noch bis zum 29. Mai 2022 im Rahmen einer Rabattaktion 10 Blu-rays für zusammen 50 Euro erwerben.

Die Teilnahmen an der Aktion ist einfach. User legen einfach 10 teilnehmende Blu-rays der Aktion in den Warenkorb und beim Bezahlvorgang ändert sich der Gesamtpreis dann auf 50 Euro. Es sind weit über 1000 Blu-rays Teil der Aktion, wie ihr bei Amazon einsehen könnt. Man sieht den Hinweis darauf auch stets in der Einzelansicht der jeweiligen Blu-rays. Artikel ohne einen entsprechenden Hinweis fallen also nicht unter diese Aktion.

Die Aktion gilt nur für Blu-rays, die direkt von Amazon.de verkauft werden. Sie schließt keine Artikel ein, die von Drittanbietern über Amazon.de Marketplace angeboten werden. Die Aktion gilt laut Amazon nur, „solange der Vorrat reicht“.

Es läuft parallel auch noch die Aktion: 4K UHD – 4 für 50 Euro.

Als Anlaufstelle für aktuelle Rabattaktionen dient wie üblich eine Übersichtsseite bei Amazon, welche die verschiedenen Angebote auflistet. Dort lassen sich auch unkompliziert weitere Filter setzen. Zum Beispiel kann man sich darüber ausschließlich rabattierte Elektronikprodukte anzeigen lassen.

Amazon Prime kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

