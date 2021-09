Amazon Alexa: Skill für „Last One Laughing“ will euch testen

Amazon fährt beim Marketing für die zweite Staffel von „Last One Laughing“ mal so richtig auf. Gestern gab es die Premiere der ersten zwei Folgen in über 230 Kinos und heute geht es direkt mit einem eigenen Skill für Amazon Alexa weiter.

Mit dem Befehl „Alexa, bring mich zum Lachen.“ gibt es Witze von den Promis aus der Show auf die Ohren, dazu gehören Anke Engelke, Annette Frier, Max Giermann, Martina Hill, Bastian Pastewka, Larissa Rieß, Tahnee und Tommi Schmitt.

-->

Ziel ist es nicht zu lachen, Alexa will das dann auch nach jedem Witz wissen. Man kann es alleine oder zusammen mit anderen Personen spielen. Und wer es gar nicht aushält, der kann sich mit „Alexa, gib mir einen Tipp gegen Lachen“ Hilfe holen.

Die neue und zweite Staffel von „LOL: Last One Laughing“ startet am 1. Oktober exklusiv auf Amazon Prime Video, also heute in einer Woche. Und es würde mich nicht wundern, wenn Amazon für nächste Woche noch eine Aktion geplant hat.

Info Die Show findet ihr bei Amazon Prime Video. Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->