Last One Laughing: Erster Trailer für 2. Staffel und Kino-Premiere

Amazon hat mit „Last One Laughing“ einen großen Erfolg bei Prime Video gefeiert und nicht lange überlegt und direkt eine zweite Staffel bestellt. Diese feiert am 1. Oktober ihre Premiere bei Amazon Prime Video und nun beginnt das Marketing.

Zum einen hat man den ersten Trailer für die zweite LOL-Staffel veröffentlicht, der zeigt, was euch da so ungefähr erwarten wird. Die erste Staffel war übrigens der am meisten gesehene Titel aller Zeiten bei Amazon Prime Video in Deutschland.

-->

LOL feiert Premiere im Kino

Um bei der zweiten Staffel von „Last One Laughing“ noch einen draufzusetzen, hat sich Amazon überlegt, dass man die Premiere einfach im Kino feiert. Dort gibt es am 23. September 2021 exklusiv die ersten zwei Folgen von LOL zu sehen.

Wer sich also schon vorab mit Publikum anschauen möchte, was euch bei dieser Staffel erwartet, der kann sich hier informieren und ein passendes Kino suchen. Die Premiere findet um 20 Uhr statt und es ist ein einmaliges Event am Donnerstag.

Info Die Show findet ihr bei Amazon Prime Video. Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

Last one Laughing – Die Highlights aus Staffel 1

Samsung QN90A im Test: Neo QLED besser als OLED? Samsung verkauft seit 2021 die ersten Neo QLED TVs. Doch was ist das nun eigentlich genau? Was ist der Unterschied zu QLED? Und wie gut schlägt sich diese neue Displaytechnologie im Vergleich zu OLED? Hier meine Erfahrung. LCD, QLED, OLED,…20. September 2021 JETZT LESEN →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->