Amazon Echo: Nächste Phase des Matter-Rollouts angekündigt

Im Dezember hat Amazon die erste Phase des Matter-Rollouts abgeschlossen. Im Rahmen der CES hat Amazon angekündigt, die Unterstützung für Matter im „Frühjahr“ auch auf Thread, iOS und weitere Gerätetypen (z. B. Thermostate, Rollläden und Sensoren) auszuweiten.

Dies umfasst auch die Matter-Unterstützung für dann insgesamt 30 Echo- und eero-Modelle sowie die Möglichkeit, Echo (4. Generation) als Thread Border Router zu verwenden. So wird dieser zu einem Amazon-Gerät, das neben WLAN, Zigbee, Bluetooth Low Energy Mesh und Matter über WLAN bald auch Matter über Thread unterstützt.

Darüber hinaus hat Amazon angekündigt, dass die ersten drei Funktionen des Alexa Ambient Home Dev Kits diesen Monat in die Developer Preview gehen.

API for Credentials: Diese Funktion vereinfacht die Einrichtung von Smart Home-Geräten, die Matter über Thread unterstützen, indem sie den Austausch von Thread-Anmeldedaten zwischen Alexa und Entwickler-Apps erleichtert. So müssen Kund:innen, die die Funktion aktiviert haben, ihre Anmeldedaten nicht mehr manuell eingeben, wenn sie ein Matter-über-Thread-fähiges Gerät mit Alexa oder einem bestehenden Thread-Netzwerk verbinden. Darüber hinaus hilft die Funktion Kund:innen, zuhause ein einziges Thread-Netzwerk zu unterhalten, das durch die größere Abdeckung zudem zuverlässiger funktioniert, anstatt mehrere segmentierte Thread-Netzwerke finden und im Auge behalten zu müssen.

API for Group Sync: Die Funktion zur Gruppensynchronisierung ermöglicht es Kund:innen, ihr Smart Home einfach zu starten und zu verwalten, ohne dass sie ihre Gerätegruppen manuell in mehreren Apps replizieren müssen. Mit dieser Funktion können Kund:innen neue Gruppen erstellen, bestehende umbenennen sowie Geräte in ihren Gruppen hinzufügen oder entfernen, wobei diese über Alexa und die Apps der Gerätehersteller hinweg synchronisiert werden.

API for Device Sync: Sofern Kund:innen die Funktion aktiviert haben, werden Informationen zum Gerätestatus zwischen Alexa und den Hersteller-Apps synchronisiert. Wenn Kund:innen im Laufe der Zeit Gerätenamen erstellen und bearbeiten, hält Alexa diese Änderungen zwischen Alexa und Entwickler-Apps synchron.