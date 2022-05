Amazon Prime Day 2022 kehrt wieder zurück zu den Wurzeln

Amazon hat im Rahmen der Geschäftszahlen letzte Woche verraten, wann wir mit dem Amazon Prime Day 2022 rechnen können: Juli. Um diesen Monat hat man in den letzten zwei Pandemiejahren einen Bogen gemacht, 2022 gilt das nicht mehr.

Amazon Prime Day: Noch kein konkretes Datum

2020 entschied sich Amazon sogar für September und letztes Jahr fand das Event im Juni statt. In den Jahren davor war es aber immer Juli. Ein konkretes Datum hat Amazon noch nicht verraten, ich würde allerdings auf die erste Julihälfte tippen.

Die Produktseite für den Amazon Prime Day 2022 ist noch nicht online, da ist noch das Logo von 2021 zu sehen. Der Amazon Prime Day ist ein zweitägiges Event, in dem es zahlreiche Angebote von Amazon und den Partnern von Amazon gibt.

Amazon Prime Day: Warum eigentlich Juli?

Der Monat (Juli) ist übrigens kein Zufall, denn der Amazon Prime Day soll in der Regel die sinkenden Verkaufszahlen im Sommer pushen. Im September benötigt es sowas nicht zwingend, denn da sorgt das Weihnachtsgeschäft für die Nachfrage.

In diesem Jahr kehrt Amazon also wieder zurück zu den Wurzeln. Um am Amazon Prime Day teilnehmen zu können, benötigt es übrigens ein Abo bei Amazon Prime.

