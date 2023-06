Amazon Prime Day 2023 ist offiziell: Im Juli gibt es wieder viele Angebote

Es ist wieder Prime Day-Zeit und Amazon hat natürlich auch in diesem Jahr einen Amazon Prime Day 2023 geplant. Wobei das kein Tag mehr ist, es sind in diesem Jahr erneut zwei Tage. Der Amazon Prime Day 2023 findet am 11. und 12. Juli statt.

Doch Amazon wäre nicht Amazon, wenn es nicht auch diverse Warm-up-Angebote rund um den Amazon Prime Day 2023 geben würde. Ihr benötigt für diese ganzen Aktionen natürlich Amazon Prime, was man aber weiterhin kostenlos testen kann.

Info Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und vieles mehr. Amazon Prime kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

Laut Amazon lohnt sich in den kommenden Tagen ein Blick auf die offizielle Seite für den Amazon Prime Day 2023 und ab dem 21. Juni, also noch heute, starten die folgenden Aktionen, bei denen Amazon wieder die eigenen Dienste pushen will.

Und noch ein Hinweis: Ab heute kann man auch wieder drei Monate bei Audible für 0 Euro buchen, dieses Angebot endet allerdings schon am 23. Juni, also schnell sein.

Amazon Music Unlimited: Prime-Mitglieder, die Amazon Music Unlimited noch nicht ausprobiert haben, erhalten die Möglichkeit, den Service mit Zugang zu über 100 Millionen Songs und den beliebtesten Podcasts in bester Streaming-Audioqualität für vier Monate gratis zu testen. Zudem können Prime-Mitglieder, die Amazon Music Unlimited abonnieren, den Service auf eine Familienmitgliedschaft ausweiten und diesen vier Monate gratis nutzen. Weitere Informationen gibt es auf amazon.de/music/unlimited.

Amazon Fresh: Frische Lebensmittel und Produkte für den täglichen Bedarf schnell und bequem online bestellen und nach Hause liefern lassen. Mit Amazon Fresh können Prime- Mitglieder in München, Hamburg, Berlin und Potsdam bei ihrem Einkauf Produkte mit einem Rabatt von bis zu 30 Prozent entdecken. Die Bestellung erfolgt über Amazon Fresh oder über die Amazon App. Das Angebot gilt vom 3. bis 31. Juli 2023.

Prime Gaming: Prime-Mitglieder können vom 21. Juni bis 12. Juli 2023 wöchentlich auf kostenlose Spieleklassiker wie Prey, Baldur's Gate II, Shovel Knight: Showdown und STAR WARS: The Force Unleashed, zugreifen. Zusätzlich können sie innerhalb der nächsten vier Wochen verschiedene Spieleinhalte sowie Perks nutzen, unter anderem für Overwatch 2, Diablo IV, Call of Duty: Modern Warfare 2, Call of Duty: Warzone 2.0 und Pokémon GO. Unter gaming.amazon.com sind alle Details zu den Prime Gaming-Angeboten während des Prime Day zu finden.

Amazon Photos: Beim Download der Amazon Photos App und dem ersten Upload eines Fotos erhalten Prime-Mitglieder Guthaben im Wert von 15 Euro für amazon.de. Das Angebot startet am 21. Juni und endet am 7. Juli 2023 um 23:59 Uhr.

