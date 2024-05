Curve verpasst allen „Black Legacy“-Kunden ein Premium-Upgrade

Curve, ein Finanzdienstleistungsunternehmen, kündigt aktuell eine wichtige Änderung für alle Black Legacy Kunden an.

Ab dem 13. Juli 2024 werden alle Nutzer automatisch auf den Premium-Plan Curve Black umgestellt, ohne dass monatliche Gebühren anfallen oder weitere Bedingungen erfüllt werden müssen. Diese Umstellung ist ein „Dankeschön“ an die treuen Kunden, die Curve von Anfang an unterstützt haben. Allerdings weichen die Leistungen vom neuen Plan durchaus stark von Black Legacy ab, man sollte also in der E-Mail von Curve genau hinschauen.

Mit dem Premium Curve Black Plan erhalten die Kunden auch zahlreiche Vorteile, darunter 1 % Cashback bei sechs frei wählbaren Einzelhändlern, die kostenlose Nutzung von Curve Fronted und gebührenfreie Bargeldabhebungen im Ausland. Die Kunden müssen nichts weiter tun, um das Upgrade zu erhalten – ihre bestehenden Karten behalten ihre Gültigkeit.

Außerdem werden die Kunden über die Umstellung informiert, damit sie ihre bevorzugten Cashback-Händler auswählen können. Wichtig ist, dass der Black Legacy Plan vollständig eingestellt wird und es keine Möglichkeit gibt, in diesem Plan zu verbleiben. Möchte man den Wechsel nicht, hat man daher nur eine Option:

Wenn Sie mit den von uns vorgenommenen Änderungen nicht zufrieden sind und Ihr Konto schließen möchten, wenden Sie sich bitte an unser Support-Team (support@curve.com), und wir kümmern uns darum.

