Amazon Prime Video: Fortsetzung von „Der Prinz aus Zamunda“ kommt 2021

Amazon hat die Rechte an „Der Prinz aus Zamunda“ (Original: Coming 2 America) übernommen. Es ist allerdings nicht bekannt, welche Summe man Paramount Pictures dafür zahlt. Wir wissen allerdings schon, warum Amazon das getan hat.

Im März 2021 wird es laut Amazon eine Fortsetzung von „Der Prinz aus Zamunda“ geben, die am 5. März 2021 weltweit und exklusiv bei Amazon Prime Video starten wird. Außerdem konnte man wieder Eddie Murphy für die Hauptrolle gewinnen.

Ich bin mal gespannt, was das gibt. So eine Fortsetzung kann komplett in die Hose gehen und dann hat keiner etwas davon. Der Film gehört aber zu den Klassikern, die ich tatsächlich immer wieder mal schaue, daher bekommt die Fortsetzung eine Chance. Womöglich werde ich meine Erwartungen aber entsprechend anpassen.

