Prime Video: Amazon reduziert über 300 Leihfilme auf je 0,97 Euro

Amazon Video startet im Rahmen der Black Friday Woche ab heute wieder Film-Deals. Zum vergünstigten Preis von je nur 0,97 Euro können die Prime-Kunden ausgewählte Filme ausleihen.

Im Rahmen der Aktion können diesmal über 300 verschiedene Filme zum Preis von je 0,97 Euro ausgeliehen werden. Zwar ist die Ausleihe wie üblich nur kurze Zeit möglich, daraufhin habt ihr jedoch 30 Tage Zeit mit dem Anschauen des Films zu beginnen. Zudem sind einige der Filme auch in OV verfügbar.

Die Filme, welche diese Woche für je 0,97 Euro ausgeliehen werden können, sind auch diesmal wieder thematisch und auch von den Bewertungen her ziemlich durchwachsen. Mit dabei sind zum Beispiel zahlreiche James-Bond-Filme, Running With The Devil, A Star Is Born, Jumanji: Willkommen Im Dschungel und viele mehr.

Zu allen Aktions-Filmen →

Info Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

