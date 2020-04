Amazon soll Verkäufer-Daten für eigene Produkte genutzt haben

Amazon hat in den letzten Jahren zahlreiche Produkte mit Amazon-Branding auf den Markt gebracht. Das Unternehmen hat sich in vielen Bereichen versucht, es gab sogar mal ein Smartphone. Laut Amazon wurde jedes eigene Produkt ohne die Daten der Marketplace-Verkäufer entwickelt und produziert.

Daran gab es in der Vergangenheit aber bereits Zweifel und Amazon musste sogar schon vor dem US-Kongress aussagen und bestätigen, dass man für die eigenen Produkte nicht auf Daten von Drittanbietern bei Amazon zugegriffen hat.

Nun gibt es aber einen neuen Bericht vom Wall Street Journal, die laut eigenen Angaben mit einigen ehemaligen und einem aktuellen Mitarbeiter von Amazon gesprochen haben. Die haben dem WSJ mitgeteilt, dass das nicht stimmt.

“We knew we shouldn’t,” said one former employee who accessed the data and described a pattern of using it to launch and benefit Amazon products. “But at the same time, we are making Amazon branded products, and we want them to sell.”